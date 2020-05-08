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Bugün 13:51 TSİ- Spor

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i transfer etti

Fenerbahçe, Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe’mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Bugün 13:51 TSİ İHA İstanbul- Spor

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