Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB),dünya genelinde ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı" ifadelerine yer verildi.
Bugün 14:26 TSİ- Spor
2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi’nin korona virüs sebebiyle iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini duyurdu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz