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Bugün 15:06 TSİ- Eğitim

Sınıf geçme esaslarının belirtildiği yönetmelik Resmi Gazete’de

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde öğrencilerin sınıf geçmeleri ile çeşitli esasların yer aldığı yönetmelikte değişiklik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselere ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı, olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim esasları, telafi eğitimleri ve olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumunda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin esasları yeniden belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2 yönetmelik değişikliği ile belirlenen usul ve esaslara göre, "Olağanüstü haller" başlıklı madde yeniden düzenlendi.

Buna göre, ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık veya salgın hastalık gibi nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya il ve ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amiri tarafından okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

Yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il- ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak. Okullara verilen arada gerçekleştirilen uzaktan eğitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il- ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlık tarafından planlanıp yürütülecek. Telafi eğitimleri de puanla değerlendirilmeyecek.

Ayrıca, eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılacak. Yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak. İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

Liselerde ise eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek. Bu kapsamda; doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak sınıf geçecek. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler, bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Öte yandan, mesleki ve teknik lise öğrencilerinden işletmelerde mesleki eğitim görenlerin, beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri, mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilecek. Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler de önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçecek.

(Muhammet Mücahit Dereli /İHA)

Bugün 15:06 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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