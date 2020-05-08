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Bugün 15:31 TSİ- Eğitim

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

YÖK:"Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır."
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(İHA)

Bugün 15:31 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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