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Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi

Beşiktaş’ta, korona virüs salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.
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Beşiktaş, korona virüs salgınına önlem almak amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.

(İHA)

Bugün 15:56 TSİ İHA İstanbul- Spor

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