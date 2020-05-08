Beşiktaş, korona virüs salgınına önlem almak amacıyla önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi. Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.
Bugün 15:56 TSİ- Spor
Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi
Beşiktaş’ta, korona virüs salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz