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Dün 16:21 TSİ- Spor

Futbola damga vuran isimler TRT Spor’da

TRT Spor hafta sonuna özel bir belgeselle daha izleyenlerin evlerine konuk olacak. Futbolun en sıra dışı adamlarını ve unutulmaz rekabetlerini konu alan Ustalara Saygı belgeseli ilk kez bu hafta sonu TRT Spor’da ekrana gelecek.
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Futbola damga vuran isimleri, ezeli rekabetleri ve iz bırakan karşılaşmaları olağanüstü hikayeleriyle anlatan Ustalara Saygı belgeseli ilk kez TRT Spor ekranında sporseverler için yayınlanacak. Başarıları ve zaaflarıyla futbolcu ile teknik direktörleri inceleyen 2018-2019 yılı Inverleigh yapımı Ustalara Saygı belgeseli 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor’da.

Dört bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümü 9-10 Mayıs’ta ekrana gelecekken; 3. ve 4. bölümü 16-17 Mayıs’ta futbol tutkunlarının beğenisine sunulacak. Bu hafta yayınlanacak ilk iki bölümde futbolun unutulmazlarından Zlatan Ibrahimovic, Roy Keane, Maradona gibi isimlerin yaşadıkları ve mücadeleleri anlatılacak. Belgeselin ezeli rakipler bölümünde ise El Clasico, Messi - Ronaldo ve Jose Mourinho - Pep Guardiola hikayeleriyle futbolun ustaları hatırlanacak.

(İHA)

Dün 16:21 TSİ İHA İstanbul- Spor

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