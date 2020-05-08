Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor! Korona virüsün çalışma hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak işçimizi, işverenimizi ve istihdamı korumak temel amacımız” dedi.
Dün 21:03 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 21:10 TSİ
“Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz