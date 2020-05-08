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İsveç’te son 24 saatte korona virüsten 135 kişi öldü

İsveç’te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 135 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 3 bin 175’e yükseldi.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İsveç’te son 24 saatte korona virüsten 135 kişi öldü

İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 135 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 175’e yükseldiği duyuruldu. Kurum, ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısının 25 bini aşarak, 25 bin 265’e yükseldiğini aktarırken, hastanelerde bin 672 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı. Kurum, ayrıca 4 bin 971 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu ifade ederken, virüsün en çok başkent Stockholm’ü etkilediğini dile getirdi.

İsveç Halk Sağlığı Epidemiyoloğu Anders Wallensten, bugün yaptığı açıklamada "Yoğun bakım ünitelerinin sayısı konusunda bazı endişelerimiz var. Vaka sayısında sürekli düşüş görüyoruz. Son bir ayda ilk kez yoğun bakımdaki hasta sayısı 500’ün altına düşerek, 481 hastaya indi. Uzun süredir tedavide çok insanımız bulunuyor. Ama daha kötüsünü beklemiyoruz" dedi.

Öte yandan İsveç’te bugün koronaya bağlı ölümlerde en yüksek artış kaydedildi.

Dün 21:27 TSİ İHA - Dünya

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