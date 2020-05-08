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Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 243 ölüm

Fransa’da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 243 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 230’a yükseldi.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 243 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 230’a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 9 bin 733 kişinin, hastanelerde ise 16 bin 497 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 642 yeni vaka tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısı 210 bin 86’ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, 22 bin 724 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 868 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün 1 aydır devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 55 bin 782’ye yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan Fransa’da 11 Mayıs’ta korona virüs önlemleri gevşetilirken, kafe ve restoranların dışındaki iş yerleri, mağazalar, kuaförler ve kütüphaneler açılacak. Taksilerde ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu olurken, kurallara uymayanlara 135 Euro para cezası kesilecek.

Fransa’da serbest dolaşıma izin verilirken, 100 kilometre üzerindeki seyahatlerde ise sadece zorunlu hallerde yapılabilecek. Fransa’da 11 Mayıstan itibaren okullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak, sınıflarda en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Okullarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Dün 21:54 TSİ İHA - Dünya

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