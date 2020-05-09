Mamak’ta gri duvar kalmayacak

Mamak’ın geleceğini şekillendirecek projelerin yanı sıra, görsel ve estetik görünüm sağlayan çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, ilçede bulunan okul, park, cami duvarları ile pazaryeri gibi ilçedeki boş duvarları çeşitli temalarla boyayarak güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Duvarları restore edip renklendirilerek üzerlerinde desenler oluşturuluyor ve çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çizimler yapılıyor.Elektrik trafo binaları ile açık alan duvarlarının boyandığı restore çalışmalarında mevcut taşlar tamiratları ve derzleri yapıldıktan sonra cilalanıp boyanıyor. Ardından çeşitli temalar işlenerek desenler oluşturuluyor. Çalışma kapsamında belirli noktalardaki bazı duvarlara da kayalar ve şelaleler yapılıyor.

Modern ve sanatsal çalışmalar ön planda

Yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ı güzelleştirmek için duvarları boş görüntüsünden kurtarıyor, ilçemize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Duvarlarda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Ankara Kalesi, cami gibi değerlerin yanı sıra endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştiriliyor. Modern ve sanatsal çalışmaları ön plana çıkarıyoruz. Bu sayede şehrimizin değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlıyoruz.” dedi.