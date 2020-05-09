Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:57 TSİ- Belediyeler G: Bugün 09:59 TSİ

Mamak’ta gri duvar kalmayacak

Estetik görünüm sağlayan çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, ilçede bulunan okul, park, cami duvarları ile pazaryeri gibi ilçedeki boş duvarları çeşitli temalarla boyayarak güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mamak’ın geleceğini şekillendirecek projelerin yanı sıra, görsel ve estetik görünüm sağlayan çalışmalara da büyük önem veren Mamak Belediyesi, ilçede bulunan okul, park, cami duvarları ile pazaryeri gibi ilçedeki boş duvarları çeşitli temalarla boyayarak güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Duvarları restore edip renklendirilerek üzerlerinde desenler oluşturuluyor ve çevreyle uyumlu, estetik, dekoratif ve sanatsal çizimler yapılıyor.Elektrik trafo binaları ile açık alan duvarlarının boyandığı restore çalışmalarında mevcut taşlar tamiratları ve derzleri yapıldıktan sonra cilalanıp boyanıyor. Ardından çeşitli temalar işlenerek desenler oluşturuluyor. Çalışma kapsamında belirli noktalardaki bazı duvarlara da kayalar ve şelaleler yapılıyor.

Modern ve sanatsal çalışmalar ön planda

Yatırımlarda görsel estetiğe büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ı güzelleştirmek için duvarları boş görüntüsünden kurtarıyor, ilçemize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Duvarlarda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Ankara Kalesi, cami gibi değerlerin yanı sıra endemik türdeki bitki ve canlıların resimlerin çizimi gerçekleştiriliyor. Modern ve sanatsal çalışmaları ön plana çıkarıyoruz.  Bu sayede şehrimizin değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin daha bilinir olmasını sağlıyoruz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere deneme kitapçığı mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere deneme kitapçığı
Sokak hayvanlarına pilot uygulama mask
Sokak hayvanlarına pilot uygulama
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü mask
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor mask
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nden esnafa gıda desteği mask
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nden esnafa gıda desteği
Başkan Altınok duyurdu! Anneler Gününü anlatan En Güzel 20 Mesaja Ödül mask
Başkan Altınok duyurdu! Anneler Gününü anlatan En Güzel 20 Mesaja Ödül
Ankara Halk Ekmek raflarında yer alan yerli ürünler halkın yüzünü güldürüyor mask
Ankara Halk Ekmek raflarında yer alan yerli ürünler halkın yüzünü güldürüyor
Bu köyde hayat var mask
Bu köyde hayat var
Kardeşlik Sofrası Mamak’ta mask
Kardeşlik Sofrası Mamak’ta
Sincan Belediyesi felçli kediyi hayata döndürdü mask
Sincan Belediyesi felçli kediyi hayata döndürdü

Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak’ta gri duvar kalmayacak mask
Mamak’ta gri duvar kalmayacak
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü mask
Yaşlılar Evi'nde Anneler Günü
Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım” mask
Sağlık Bakan Koca:“Pazar yerinde dikkatli olalım”
Etimesgut Belediyesi'nden Engelli ailelere "Anneler Günü" ziyareti mask
Etimesgut Belediyesi'nden Engelli ailelere "Anneler Günü" ziyareti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi: Tatlar ve Polatlı arıtma tesisi için red kararı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi: Tatlar ve Polatlı arıtma tesisi için red kararı
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor mask
Ankara Yenimahalle'de berber ve kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Karantina yurdundan teşekkür videosu mask
Karantina yurdundan teşekkür videosu
Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdü mask
Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdü
Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz mask
Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu mask
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem mask
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi mask
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL