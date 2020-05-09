Bugün 15:35 TSİ - Spor

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.