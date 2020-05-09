Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:35 TSİ- Spor

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
mask

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadelerin yer verildi.

(İHA)

Bugün 15:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Beşiktaş kamp programını açıkladı mask
Beşiktaş kamp programını açıkladı
Futbola damga vuran isimler TRT Spor’da mask
Futbola damga vuran isimler TRT Spor’da
IFAB’dan oyuncu değişikliği kararı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek! mask
IFAB’dan oyuncu değişikliği kararı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek!
Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi mask
Nevzat Demir Tesisleri’ne dezenfekte kabini yerleştirildi
Beşiktaş günün ilk idmanını yaptı mask
Beşiktaş günün ilk idmanını yaptı
2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi mask
2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek

GALERİ

Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor mask
Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı mask
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı mask
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü mask
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı
Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor mask
Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL