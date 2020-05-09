Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Bugün 15:35 TSİ- Spor
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz