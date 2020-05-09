Galatasaray’dan korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun

Galatasaray’dan korona virüs ile mücadele eden rakiplerine geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Galatasaray’ın geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz