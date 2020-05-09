Galatasaray’dan korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun

Galatasaray’dan korona virüs ile mücadele eden rakiplerine geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Galatasaray’ın geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

(İHA)