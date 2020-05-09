Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 21:28 TSİ

MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin TAŞLIÇAY’ın, “Anneler Günü” münasebetiyle ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.
mask

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin TAŞLIÇAY’ın, “ Anneler Günü” münasebetiyle ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.

Nefes alıp vermekten yüce bir değer haline getiren gönüller, anneler…

Tarihin ve dünyanın kucağına atıldığımız o ilk andan itibaren, hayat çizgimizin her aşamasında ışığıyla yolumuzu aydınlatan gözler, şifasıyla ruhumuza dokunan eller ve taşıyıp aktardığı mukaddesatıyla yaşamı nefes alıp vermekten yüce bir değer haline getiren gönüller, anneler…

Bireysellik kavramına atfedilen kutsiyetle, değerlerden yoksun yaşamak telaşı tüm dünyayı sarmış, insanoğlu manevi çıkmazlara sürüklenmiş, günün değerleriyle içinden çıkamadığı buhranlarla tanışmıştır. Yüce milletimizin bu makus durum karşısında, anaların iplik iplik dokuduğu gönül dünyası ve bu çerçevede gelişen hayat görüşüyle dimdik duruşu, dirayeti ve sarsılmaz temeli tüm insanlığın tespit ve takdirine açık şekilde gözler önündedir.

Bu doğrultuda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin “Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler; öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır.” ifadesi, geçmişten günümüze yaşam pratiğimizin en kıymetli bilgisi olarak güncelliğini korumaktadır.

"Ruh dünyamızdaki cevheri işleyen ve ışıtan annelerimizdir"

Benliğinde barındırdığı milli hasletler ve hayat bilgisiyle anneler, milletimiz ve milletimizin fertleri için her an tekrar tekrar okunabilen birer başucu kitabıdır. Geçmişi ve bugünü söz ile, hal ile öğrendiğimiz en değerli kaynaktır. Evladı kundaktayken okuduğu ninnilerle, sevinçte ve kıvançta söylediği türkülerle, yaşayarak dillendirdiği öğütler ve zaman zaman en acı fakat mağrur ağıtlarla ruh dünyamızdaki cevheri işleyen ve ışıtan annelerimizdir.

Diliyorum ki şefkatleriyle, fedakarlıklarıyla, merhametleri ve bilgelikleriyle bezeli milli ve şahsi tarihimiz, gelecekte de onlardan mahrum kalmasın. Annelerimizin sesleri ve nefesleri bizleri bırakmasın.

İnanıyorum ki, kadim kültürümüzü bedenlerinde sarıp sarmalayan annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye ve ışımaya devam edecek.

Tarih Türk annelerini ve onların yetiştirdiği kahraman evlatları övgüyle dile getirme geleneğinde tekerrür edecektir

Bu duygu ve düşüncelerle; geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz olan annelerimizi saygıyla selamlıyor; tüm annelerimizin ve anne yürekli kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Gün sizindir, gelecek sizin ellerinizdedir.

Bugün 21:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MHP'li Deniz Depboylu: "Anne dua kapısıdır" mask
MHP'li Deniz Depboylu: "Anne dua kapısıdır"
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Devlet Bahçeli: "Tedbir-temkin-tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır" mask
Devlet Bahçeli: "Tedbir-temkin-tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır"
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e sert tepki mask
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e sert tepki
"Bugüne kadar 128 ülke Türkiye’den tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu" mask
"Bugüne kadar 128 ülke Türkiye’den tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu"
İletişim Başkanı Altun’dan yabancı basına tepki mask
İletişim Başkanı Altun’dan yabancı basına tepki
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor

GALERİ

Ankara ve Türkiye'de Günün özet Haberleri - 9 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet Haberleri - 9 Mayıs 2020
THY’nin kadın pilotlarından "yakında döneceğiz" mesajı mask
THY’nin kadın pilotlarından "yakında döneceğiz" mesajı
Yeni hafta batıya yazı getiriyor mask
Yeni hafta batıya yazı getiriyor
Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon mask
Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon
Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı mask
Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı
Üstü açık otomobille havuz keyfi mask
Üstü açık otomobille havuz keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL