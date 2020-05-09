MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin TAŞLIÇAY’ın, “ Anneler Günü” münasebetiyle ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.

Nefes alıp vermekten yüce bir değer haline getiren gönüller, anneler…

Tarihin ve dünyanın kucağına atıldığımız o ilk andan itibaren, hayat çizgimizin her aşamasında ışığıyla yolumuzu aydınlatan gözler, şifasıyla ruhumuza dokunan eller ve taşıyıp aktardığı mukaddesatıyla yaşamı nefes alıp vermekten yüce bir değer haline getiren gönüller, anneler…

Bireysellik kavramına atfedilen kutsiyetle, değerlerden yoksun yaşamak telaşı tüm dünyayı sarmış, insanoğlu manevi çıkmazlara sürüklenmiş, günün değerleriyle içinden çıkamadığı buhranlarla tanışmıştır. Yüce milletimizin bu makus durum karşısında, anaların iplik iplik dokuduğu gönül dünyası ve bu çerçevede gelişen hayat görüşüyle dimdik duruşu, dirayeti ve sarsılmaz temeli tüm insanlığın tespit ve takdirine açık şekilde gözler önündedir.

Bu doğrultuda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin “Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemler; öncelikle annelerimizin yol gösterici ve hikmet yüklü nasihatleriyle aşılacaktır.” ifadesi, geçmişten günümüze yaşam pratiğimizin en kıymetli bilgisi olarak güncelliğini korumaktadır.

"Ruh dünyamızdaki cevheri işleyen ve ışıtan annelerimizdir"

Benliğinde barındırdığı milli hasletler ve hayat bilgisiyle anneler, milletimiz ve milletimizin fertleri için her an tekrar tekrar okunabilen birer başucu kitabıdır. Geçmişi ve bugünü söz ile, hal ile öğrendiğimiz en değerli kaynaktır. Evladı kundaktayken okuduğu ninnilerle, sevinçte ve kıvançta söylediği türkülerle, yaşayarak dillendirdiği öğütler ve zaman zaman en acı fakat mağrur ağıtlarla ruh dünyamızdaki cevheri işleyen ve ışıtan annelerimizdir.

Diliyorum ki şefkatleriyle, fedakarlıklarıyla, merhametleri ve bilgelikleriyle bezeli milli ve şahsi tarihimiz, gelecekte de onlardan mahrum kalmasın. Annelerimizin sesleri ve nefesleri bizleri bırakmasın.

İnanıyorum ki, kadim kültürümüzü bedenlerinde sarıp sarmalayan annelerimizin yetiştirdiği evlatlarla, Türklük cevheri işlenmeye ve ışımaya devam edecek.

Tarih Türk annelerini ve onların yetiştirdiği kahraman evlatları övgüyle dile getirme geleneğinde tekerrür edecektir

Bu duygu ve düşüncelerle; geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz olan annelerimizi saygıyla selamlıyor; tüm annelerimizin ve anne yürekli kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Gün sizindir, gelecek sizin ellerinizdedir.