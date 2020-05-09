Eczacıbaşı’ndan videolu ‘Anneler Günü’ kutlaması

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Anneler Günü’nü unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından günün anlam ve önemini anlatan bir video paylaşılarak, Anneler Günü kutlandı.
Paylaşılan videoda kadın voleybolcuların anneleri ile duygusal anlar yaşadığı görüntüler yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz