Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:35 TSİ- Spor G: Bugün 22:55 TSİ

Eczacıbaşı’ndan videolu ‘Anneler Günü’ kutlaması

Eczacıbaşı Spor Kulübü, hazırladığı özel video ile Anneler Günü’nü kutladı.
Video için play'e tıklayın

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Anneler Günü’nü unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından günün anlam ve önemini anlatan bir video paylaşılarak, Anneler Günü kutlandı.

Paylaşılan videoda kadın voleybolcuların anneleri ile duygusal anlar yaşadığı görüntüler yer aldı.

Bugün 22:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı mask
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Engin Fırat: "Türkiye’de karar yayıncının baskısıyla alındı" mask
Engin Fırat: "Türkiye’de karar yayıncının baskısıyla alındı"
Beşiktaş’ta iki pozitif vaka mask
Beşiktaş’ta iki pozitif vaka
Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü mask
Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü
"Sağlıklı bir Fatih Hoca’ya hepimizin çok ihtiyacı var" mask
"Sağlıklı bir Fatih Hoca’ya hepimizin çok ihtiyacı var"
Rizespor Çalışmalara başladı mask
Rizespor Çalışmalara başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Ankara'da Yemek firmaları, kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında mask
Ankara'da Yemek firmaları, kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
EGM’den Anneler Günü’ne özel video klip mask
EGM’den Anneler Günü’ne özel video klip
Ankara ve Türkiye'de Günün özet Haberleri - 9 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet Haberleri - 9 Mayıs 2020
Yeni hafta batıya yazı getiriyor mask
Yeni hafta batıya yazı getiriyor
Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon mask
Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon
THY’nin kadın pilotlarından "yakında döneceğiz" mesajı mask
THY’nin kadın pilotlarından "yakında döneceğiz" mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL