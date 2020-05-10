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Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti. Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı. Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Bugün 09:47 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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