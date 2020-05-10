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Bugün 12:26 TSİ- Siyaset

Bakan Selçuk’tan duygulandıran “Bakan anne” paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, duygusal bir paylaşımla annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Ta ki 2018 yılında bir çocuk evimizde ‘Bakan annecim’ nidasını duyana değin. O an yaşadığım şaşkınlığı ve mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Bana ‘anne’ kelimesini dünyada işittiren Rabbime hamd olsun” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılında yaşadığı duygu dolu bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. 2018 yılında Bakanlığa ait bir çocuk evinde bir çocuğun kendisine “Bakan anne” demesinin kendisini ne kadar duygulandırdığını anlatan Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı özel günler bir yanıyla çok umutlu, bir yanıyla buğulu günler aslında. Anneler Günü de böyle bir gün. Bebeğinden ilk kez ‘anne’ kelimesini duyanlar, evlatlarıyla pazar kahvaltısında sofrada buluşanlar (elbette pandemi sonrasında), kızının da anne olacağını öğrenenler için bahar muştusu gibi bir gün bugün. Çocuk hasreti çekenler, annesi vefat edenler, evladını kaybedenler,

en çok da şehit annelerimiz için ise mahzun ve buruk bir gün. Ben de her Anneler Günü’nde annemin, kayınvalidemin, kız kardeşimin, arkadaşlarımın Anneler Günü’nü kutlayıp, sevgili eşimin ‘Hz. Zekeriya’nın yakarışıydı. Hz. İbrahim’ın sınavıydı. Hz. Ayşe’nin de evladı yoktu. Ama ümmetin annesiydi’ sözleri ve hiç unutmadığı çiçeği ile teselli buldum. Ta ki 2018 yılında bir çocuk evimizde ‘Bakan annecim’ nidasını duyana değin. O an yaşadığım şaşkınlığı ve mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Münacaat’taki ‘Ya Rabbelalemin, tütmesi gereken ocak nerede?’ sorusunun cevabını bulmak gibiydi sanki. Bana ‘anne’ kelimesini dünyada işittiren Rabbime hamd olsun. Vesile olduğu için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Saygıdeğer Hanımefendi’ye ne kadar teşekkür etsem az. Türkiye’de ve dünyada ilgimizi ve şefkatimizi bekleyen 1-2 değil, binlerce evladımız var. Bu yüzden, bu kıymetli kelimeyi daha çok kadının işitebilmesi için koruyucu aile modelimizi yaygınlaştırmaya daha çok gayret edeceğimiz bir sene olsun inşallah. Zira bir gün değil, her gün annelere değer, çocuklara değer...”

(İHA)

Bugün 12:26 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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