PTT "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katılıyor

PTT 2002 YILINDAN BU YANA DÜZENLENEN EN İYI AVRUPA PULU YARIŞMASINA AVRUPA 2020 TARIHI POSTA YOLLARI KONULU TEK DEĞERLI ANMA PULU ILE KATILIYOR.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT AŞ tarafından Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının tema olarak işlendiği Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katılacak.

PTT EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASINA KATILIYOR

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği PostEurop tarafından 9 Mayıs 2020 ve 9 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek En İyi Avrupa Pulu yarışmasında https://www.posteurop.org/europa2020 internet adresi üzerinden oy verilebilecek.

Her yıl Avrupanın en iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2020de İrlandanın Dublin şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulunda açıklanacak. Bu yıl Tarihi Posta Yolları temasıyla oluşturulan pullarda dünya çapında en bilinen yolların seyahat yöntemlerinin yanı sıra zengin posta mirasını oluşturan birçok konunun tarihi çeşitliliğine tanıklık edilecek.