Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:46 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 12:47 TSİ

PTT "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasına katılıyor

PTT 2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Pulu yarışmasına Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları konulu tek değerli anma pulu ile katılıyor.
mask

PTT 2002 YILINDAN BU YANA DÜZENLENEN EN İYI AVRUPA PULU YARIŞMASINA AVRUPA 2020 TARIHI POSTA YOLLARI KONULU TEK DEĞERLI ANMA PULU ILE KATILIYOR.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT AŞ tarafından Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının tema olarak işlendiği Avrupa 2020 Tarihi Posta Yolları konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katılacak.

PTT EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASINA KATILIYOR

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği PostEurop tarafından 9 Mayıs 2020 ve 9 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek En İyi Avrupa Pulu yarışmasında https://www.posteurop.org/europa2020 internet adresi üzerinden oy verilebilecek.

Her yıl Avrupanın en iyi anma pulunu belirlemek için organize edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2020de İrlandanın Dublin şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulunda açıklanacak. Bu yıl Tarihi Posta Yolları temasıyla oluşturulan pullarda dünya çapında en bilinen yolların seyahat yöntemlerinin yanı sıra zengin posta mirasını oluşturan birçok konunun tarihi çeşitliliğine tanıklık edilecek.

Bugün 12:46 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor mask
Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor
Tarihi Kapalıçarşı yeniden ziyarete açılıyor mask
Tarihi Kapalıçarşı yeniden ziyarete açılıyor
5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı mask
5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı
Ankara Tiyatro Salonları - Ankara Tiyatroları Adres ve Telefonları mask
Ankara Tiyatro Salonları - Ankara Tiyatroları Adres ve Telefonları
Ankara'da vatandaş Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu mask
Ankara'da vatandaş Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu
17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu mask
17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi
Eşini öldürüp, öz kızına istismarda bulunmuştu: Cezası Belli oldu mask
Eşini öldürüp, öz kızına istismarda bulunmuştu: Cezası Belli oldu

GALERİ

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün tamamını açıkladı mask
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün tamamını açıkladı
65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii’ne akın etti mask
65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii’ne akın etti
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi mask
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
Sağlık çalışanından 74 yaşındaki annesine duygulandıran sürpriz mask
Sağlık çalışanından 74 yaşındaki annesine duygulandıran sürpriz
20 yıldır engelli çocuklarına tek başına bakan anneye anlamlı ziyaret mask
20 yıldır engelli çocuklarına tek başına bakan anneye anlamlı ziyaret
İstanbul’da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı mask
İstanbul’da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL