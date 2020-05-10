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Ankara'da kumar oynatılan apartman dairesine operasyon

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kiraladığı apartman dairesinde kumar oynattığı belirlenen kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 16 kişiye para cezası uygulandı.
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kiraladığı apartman dairesinde kumar oynattığı belirlenen kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 16 kişiye para cezası uygulandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi'nde bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. 

Ankara'da kumar oynatılan apartman dairesine operasyon

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen E.Ö, gözaltına alındı. Zanlı hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan da adli işlem yapıldı.

Adreste bulunan 16 kişiye ise kumar oynama suçlamasıyla Kabahatler Kanunu'na ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre olmak üzere 4 bin 375'er lira olmak üzere toplamda 70 bin lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken daire, Çubuk Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.  

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