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Bugün 14:56 TSİ- Sağlık

Tanı konmayan 150 bin kişiye ücretsiz test

Birçok ülkede insanlar virüs tedavisi için binlerce dolar harcarken, Türkiye tanı konulmayan hastaya testi de ücretsiz yapacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 tanısı konulanların test ve tedavi ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. SGK koronavirüs salgını ile mücadele sürecindeki son gelişmeleri de dikkate alarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde özel düzenlemeler yaptı.

Tebliğe göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 35 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde tanı konmayan 150 bin kişiye yapılacak testler de ücretsiz olacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek olan tarama bu haftadan itibaren başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ifadesiyle "dünyada ilk kez yapılacak" olan bu uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak.

Taramada yaş, illerin nüfusu, meslek grubu gibi bir dizi kriter dikkate alınacak. Testler için numune alacak ekipler de eğitime alınırken, sonuçlar Türkiye’nin hangi noktada olduğunu gösterecek.

Öte yandan SGK’nın yeni tebliği ile 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı . Buna göre 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 MS ve 1 lösemi tedavisinde kullanılan ilaçların da listeye eklenmesiyle ödemesi yapılan ilaç sayısı 8 bin 603’e çıktı.

Yeni düzenlemeyle 370 ilacın yer aldığı yurtdışı ilaç fiyat listesine de ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek, hastaların erişimine sunuldu. Böylece ödeme listesindeki ilaç sayısı 373’e ulaştı.

(İHA)

Bugün 14:56 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

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