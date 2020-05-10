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Bugün 16:05 TSİ- Ekonomi

Turizm sektöründe normalleşme başlıyor

Turizmde normalleşme süreci başlıyor. Detaylar salı günü yayımlanacak genelgede duyrulacak.
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Turizmde normalleşme süreci başlıyor. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Ersoy Salı günü bir genelge yayınlanacağını belirterek 4 gruptan oluşan bir sertifikasyon prosedürü hazırladıklarını açıkladı.

Buna göre birinci grupta havayolları ve havaalanları; ikinci grupta oteller, konaklama tesisleri, müze-ören yerleri ve restoranlar, üçüncü grupta turizm taşımacılığı ve dördüncü grupta yolcular yer alıyor.

Tüm bu grupların uyacakları 132 maddeden oluşan kriter listesi hazırlandı. Kriterlerin başında ise sosyal mesafe yer alıyor.

Personelin pandemi eğitimi alması ve hijyen servisi veren kurumlarla işbirliği içinde olunması da da diğer kriterler arasında.

Ayrıca otellerde koronasız alanlar sertifikalandırılacak; Karekod uygulaması ile de işletmenin denetim geçmişi görebilecek.

Bakanlık ülkemize turist akışı saplayan ülkelere bir niyet mektubu gönderecek.

Mektubun içeriğinde sertifikasyon, Yoğun bakım yatak sayımız, ambulans sayılarımız gibi sağlık altyapımıza ilişkin detaylar yer alacak. Haziran itibarıyla hava trafiğinin açılması bekleniyor. Oteller ise kademe kademe hizmet vermeye başlayacak. Bakan Ersoy, her şey dâhil sisteminin kalkmayacağını belirterek açık büfelerdeki sunum şeklinin korumalı olarak gerçekleşeceğini, servisi aşçıların yapacağını belirtti.

(İHA)

Bugün 16:05 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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