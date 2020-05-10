Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:15 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:16 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum" dedi.
mask

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatında ışık göründü. Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Korona virüs belasından da inşallah kurtulacağız, endişe etmeyin.

Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah bu korona virüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsım ailemde de yaşıyorum.

Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum. Gelin sabredelim bir an önce sahil-i selamete çıkalım" ifadelerini kullandı.

Bugün 16:15 TSİ İHA İstanbul- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj mask
MHP'li Nevin Taşlıçay'dan 'Anneler Gününe' anlamlı mesaj
Devlet Bahçeli: "Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir" mask
Devlet Bahçeli: "Türkiye geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir"
“Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor” mask
“Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor”
MHP'li Deniz Depboylu: "Anne dua kapısıdır" mask
MHP'li Deniz Depboylu: "Anne dua kapısıdır"
Altun: "Türkiye’den yana değilsiniz" mask
Altun: "Türkiye’den yana değilsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama

GALERİ

Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti mask
Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’ mask
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor mask
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor
Yenimahalle'den emektar annelere karanfil sürprizi mask
Yenimahalle'den emektar annelere karanfil sürprizi
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı? mask
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı?
Ankara Beypazarı'nda ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti mask
Ankara Beypazarı'nda ayının saldırdığı kadın hayatını kaybetti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL