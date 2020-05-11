Mustafa Cengiz’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz’in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mustafa Cengiz, 7 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.
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Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz