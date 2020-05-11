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Bugün 10:15 TSİ- Ekonomi

İşsiz sayısı azaldı

İşsiz sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı şubat ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 15,4 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 43,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5’i tarım, yüzde 20,9’u sanayi, yüzde 5,2’si inşaat, yüzde 58,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 49,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 30,0 OLDU

Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak yüzde 20,2 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2020 yılı birinci döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,0 oranında artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,9, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,6 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 47,6, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla yüzde 55,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,4, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 29,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak yüzde 29,5 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 26,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,7, istihdam oranı yüzde 44,3 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalarak yüzde 50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 562 bin kişi azalarak 31 milyon 505 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 218 bin kişi, sanayi sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 194 bin kişi azaldı.

(İHA)

Bugün 10:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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