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Bugün 10:20 TSİ- Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı

nşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,95, işçilik endeksi yüzde 15,57 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7,88, AYLIK YÜZDE 0,53 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,21, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 3,73 arttı, aylık yüzde 1,79 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,48 arttı.

(İHA)

Bugün 10:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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