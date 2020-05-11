Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:33 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:34 TSİ

Çocuklarda burun tıkanıklığı gelişimi engelleyebilir

Burun tıkanıklığı çocuklarda sık karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte ebeveynler tarafından gözden kaçabiliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Burun tıkanıklığı çocuklarda sık karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte ebeveynler tarafından gözden kaçabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, burun tıkanıklığına neden olan altta yatan hastalık tedavi edilmezse, farklı sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Çocuklarda görülen burun tıkanıklığının en sık görülen nedenleri arasında alerji, gribal enfeksiyon ve geniz eti büyümesi sıralanıyor. Basit bir sorunmuş gibi görülen bazen de fark edilmeyen bu durum, çocuklarda büyüme geriliğinden öğrenme güçlüğüne kadar birçok soruna zemin hazırlayabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, bu nedenle altta yatan sorunun mutlaka teşhis edilerek gerekli tedavinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Burundan hava akışının doğru şekilde sağlanamaması ve burnun fonksiyonlarının yerine getirememesinin enfeksiyonlara zemin hazırladığını söyleyen Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, geniz eti kaynaklı tıkanmalarda ise sıklıkla sinüslerin iltihaplanması ve enfeksiyon gelişmesi ile karşılaştıklarını anlattı.

DOĞRU TANI HIZLI ÇÖZÜM GETİRİYOR

Her yaşta ortaya çıkan burun tıkanıklıkları nedenlerine bakıldığında, 3-8 yaş arası çocuklarda en sık karşılaşılan etkenin geniz eti büyümesi olduğu görülüyor. Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar’ın verdiği bilgiye göre, geniz eti bu dönemde büyümeye, 12 yaşından sonra da küçülmeye başlıyor.

Dolayısıyla küçülme eğilimine geçmeden önce çocuklarda sıklıkla geniz eti iltihaplanması ortaya çıkıyor. Geniz etine bağlı enfeksiyon ve burun tıkanıklıklarında öncelikle antibiyotik tedavisine başvurduklarını söyleyen Prof. Dr. Tatlıpınar, “Bazı hastalarımızda Antibiyotik tedavisi bittiğinden birkaç gün sonra tekrar enfeksiyon gelişimi gözleyebiliyoruz. O zaman en doğru karar cerrahi yöntemlere başvurmak oluyor” diye konuştu,

UZUN SÜREN ENFEKSİYON KONUŞMA BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİYOR

Geniz etinin büyümesinin sonucu orta kulakla geniz arasında yer alan östaki tüpünün etkilenmesiyle orta kulak basıncının artar.

Orta kulaktaki basınç değişikliğinin çocuklarda orta kulak enfeksiyonuna da neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar şu bilgileri verdi:

“Uzun süren orta kulak enfeksiyonu çocuğun işitme duyusunu etkiliyor ve çocuk zamanla zor duymaya başlıyor. Bununla birlikte sesleri ayırt etmekte zorlandığı için konuşma bozuklukları da görülebiliyor. Orta kulak enfeksiyonuna geniz eti ve burun etlerinin enfeksiyon veya allerjiye bağlı büyüklüğü eşlik ediyorsa, çocuk doğru ses çıkaramıyor ve genizden konuşuyor.”

ALERJİDE GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Geniz eti büyümesinin yanı sıra en çok karşılaşılan bir diğer burun tıkanıklığı nedeni ise alerji. Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, alerjik yapısı olan çocuklarda, alerjen ile birlikte şişen burun içi yapısının, sinüzite, boğaz enfeksiyonlarına, burun içi enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Alerji problemi çözülemediğinde ise sorunun genellikle kronik sinüzite döndüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Burun tıkanıklığının sebebi alerji olan çocuklarda yapılan değerlendirmede genellikle anne ve babalarında da alerji öyküsüne rastlıyoruz. Anne, baba da alerji öyküsü varsa çocukta da alerji gelişme ihtimali yüksek oluyor. Alerji için uygulanan tedaviler ile çocuk rahatlıyor, normal hayatına geri dönebiliyor” diye konuştu.

NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Burun tıkanıklığının uzun sürmesinin çocukların uyku kalitesini etkilediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tatlıpınar, bu durumun yaratabileceği diğer sorunlar konusunda şunları anlattı:

“Sağlıklı uyku uyuyamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediği gibi okulda başarı düşüyor, sosyal diyaloglar bozulabiliyor. Burun tıkanıklığı beraberinde iştahsızlığı da getiriyor. Çocuk yeteri kadar gıda almakta zorlanıyor, uyku düzeni bozulduğu için gelişimi de yavaşlıyor. Ayrıca burundan nefes alamayan çocuk oksijen ihtiyacı için ağzını açarak uyuyor. Bu durum da diş sağlığını ciddi olarak etkilediği için çocuğun çene yapısından yüz gelişimine kadar daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.”

İYİLEŞMEYEN ÇOCUKLARA DİKKAT ETMELİ

Bahar ve kış aylarında sıklıkla üst ve alt solunum yolu hastalığına yakalanan çocuklarda burun problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Teşhis edilmemiş geniz eti problemi veya burun anomalisi olan çocuklarda iyileşmenin uzun sürdüğünü ve sık hastalık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Tatlıpınar, “İyi bir muayene ve basit bir görüntüleme yöntemi ile tanı koymak ve tedaviye yönelmek, hem çocuğu hem de aileleri rahatlatıyor” diye konuştu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüs ile çocuklarınızı korkutmayın! mask
Koronavirüs ile çocuklarınızı korkutmayın!
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar! mask
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar!
Koronavirüse karşı 10 etkili besin hijyeni! mask
Koronavirüse karşı 10 etkili besin hijyeni!
Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır? mask
Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır?
Panik atak kadınları daha fazla etkiliyor mask
Panik atak kadınları daha fazla etkiliyor
Koronavirüse yakalanma riski erkeklerde kadınlara göre daha fazla! Çünkü... mask
Koronavirüse yakalanma riski erkeklerde kadınlara göre daha fazla! Çünkü...
Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketirseniz… mask
Yemekten 1-1.5 saat sonra tüketirseniz…
65 yaş üzeri kişilere 9 öneri mask
65 yaş üzeri kişilere 9 öneri
Protein, sigara ve kafeinden uzak durun mask
Protein, sigara ve kafeinden uzak durun
Koronavirüs sebebiyle bilgisayar kullanımı arttı! Uzmanlar uyarıyor! mask
Koronavirüs sebebiyle bilgisayar kullanımı arttı! Uzmanlar uyarıyor!

Bugün 10:33 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Covid-19 beyinde damar tıkanıklığına neden olur mu mask
Covid-19 beyinde damar tıkanıklığına neden olur mu
Cilt lekelerinin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri mask
Cilt lekelerinin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri
Nöbet geçiren çocuklara umut olacak açıklama mask
Nöbet geçiren çocuklara umut olacak açıklama
Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde oruç ve sağlıklı beslenme mask
Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde oruç ve sağlıklı beslenme
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar! mask
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar!
Kilo kadınlarda bağırsak kanseri riskini artırıyor mask
Kilo kadınlarda bağırsak kanseri riskini artırıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı? mask
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı?
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor mask
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’ mask
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’ne özel paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’ne özel paylaşımı
Ankara Gölbaşı’nın Melek Anneleri Unutulmadı mask
Ankara Gölbaşı’nın Melek Anneleri Unutulmadı
Ankara Sincan Sokaklarında 65 Yaş üstü vatandaşlar nefes aldı mask
Ankara Sincan Sokaklarında 65 Yaş üstü vatandaşlar nefes aldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL