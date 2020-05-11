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Yenimahalle’de larva mücadelesi

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için sulak ve sazlık alanlarda larva mücadelesi başlattı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için sulak ve sazlık alanlarda larva mücadelesi başlattı.

Yenimahalle’de bulunan sulak ve sazlık alanlar başta olmak üzere organik atık alanları, çöp konteynerleri ve her türlü su birikintisinin oluştuğu alanların çevresinde sinek, haşere ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek amacıyla ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini yürüten ekipler, çalışmalarını Yakacık bölgesinde bulunan sulak ve sazlık alanlarda yoğunlaştırdı.

Yakacık’ta sulak alanlar ilaçlandı

Koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu yana ilçede 7/24 dezenfekte çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek ve haşere sorunu yaşamaması için larva mücadelesini de beraberinde yürütüyor. İlaçlama işlemlerine Susuz, Ata, Memlik, Turgut Özal ve Serhat gibi sulak alanların bulunduğu bölgelerden start veren ekipler, Yakacık bölgesinde yoğun olarak görülen sazlık ve sulak alanlarda temizlik ve ilaçlama işlemlerine devam ediyor.

“Halk sağlığı için çalışmaya devam”

Yenimahalle’de vatandaşın sağlığı için temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve haşere sorununun önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz çalışarak ilçe genelinde Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yürüten ekiplerimiz bunun yanında her yıl düzenli olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerine de devam ediyor. Ülke olarak hep birlikte virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde temizlik ve hijyen konusuna büyük önem vermeliyiz. Bu süreçte vatandaşlarımız çöplerini atarken dikkatli olmalı, çöplerin poşetlenmiş olarak konteynerlerin içine bırakılmasına özen göstermelidir.” dedi.
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Bugün 11:28 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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