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Bugün 11:35 TSİ- Ekonomi

Normalleşme sürecinde AVM’ler, rekabette hijyenle öne çıkacak

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından ilk adımları atılan normalleşme süreci ile birlikte AVM’lerin açılması, hijyen konusunun önemini daha da artırdı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezine temizlik hizmeti sunan Tepe Servis ve Yönetim’in yaptığı çalışmada; AVM’lerin risk oluşturabilecek alanları belirlendi ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu.
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Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından kapanan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılmaya başlaması, ek hijyen önlemlerini de gündeme getirdi. Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli şirketlerinden Tepe Servis ve Yönetim de hijyen konusunda AVM’lerde alınması gereken tedbirlerle ilgili bir çalışma hazırladı.

“PANDEMİ HASTANELERİNE DE HİZMET VERİYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, AVM’lerin yeniden açılması ile birlikte dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir sürecin başladığının altını çizerek, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık insanların en büyük kriteri AVM’lerin sağladığı hijyen koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için bir çalışma hazırladık. Çalışmamızı, hizmet verdiğimiz alışveriş merkezlerinin yönetimlerine ileteceğiz” diye konuştu. Entegre tesis yönetimi hizmetlerini tek elden sunan Tepe Servis ve Yönetim olarak; fabrika, liman ve okulların yanı sıra hastane ve AVM’lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanının temizliğinden sorumlu olduklarını aktaran Çakmakcı, pandemi hastaneleri olan Yozgat ve Isparta şehir hastanelerine de hizmet sunduklarını belirtti.

FARKLI ALANLAR İÇİN FARKLI EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI

Türkiye’de toplamda 31 AVM’ye hizmet sunduklarını anlatan Çakmakcı, “Normalleşme sürecinde AVM’ler önemli bir sınavdan geçecek. Biz de bu dönemin yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini yeniden gözden geçirdik. Bu kapsamda AVM’lerin bazı noktalarındaki temizlik personeli sayılarının ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon gibi konuların aksamaması için hijyen sorumlularının yanı sıra; food court, WC’ler ve dinlenme alanları için de önerilerimiz var” açıklamasını yaptı.

Hazırlanan çalışmada; AVM’lerin girişleri, danışma bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme ve yemek alanları, yürüyen merdivenler, asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı tasarlanmış önlem ve eylem planları yer alıyor.

(İHA)

Bugün 11:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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