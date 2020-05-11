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Ankara’da berberler açıldı, ilk tıraşlar yapıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
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Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yeniden açılmasının ardından ise uzun zamandır tıraş olmayan vatandaşlar berberlere saç kesimleri için randevu talep etmeye başladı.

Berberlik yapan işletmeci, Bugün önlemlerimizi alarak faaliyetlerimize başladık. Eskiye göre baya bir değişiklik olacak, sıkıntılarımızda olacak ama insan sağlığı bizim sağlığımız her şeyden önce geliyor. Tedbirlerimizi aldık. Havlularımız, önlüklerimiz tek kullanımlık oldu. Bütün dükkanımızı sterilize yaptık. Her müşteri sonrası sterilize yapıyoruz. Hayırlı olsun inşallah “ ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır traş olamadığını belirten müşteri ise, “Yaklaşık 50 gündür traş olamıyorduk, durum çok kötüydü. Şimdi çok mutluyum traş oldum. Yüzüme resmen bir açıklık geldi, süper oldu” diye konuştu.

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