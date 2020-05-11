Ankara'da Berber, kuaför ve güzellik salonları dezefenke ediliyor

Etimesgut Belediyesi, COVİD-19 nedeniyle 50 gündür kapalı olan ve yayımlanan yeni genelgeyle açılmasına izin verilen berber, kuaför ve güzellik merkezlerini koronavirüse karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyor. ULV cihazlarıyla işyerlerine gelen belediye ekipleri, detaylı olarak ilaçlama yapıyor. İlçede yaklaşık 400 kuaför ve güzellik merkezinin kısa sürede ilaçlanarak dezenfekte edilmesi planlanıyor.

DEZENFEKTAN KİTİ HEDİYE EDİLDİ

İlaçlama yapan belediye ekipleri gittikleri berber ve kuaförlere Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından gönderilen maske, siper ve eldivenden oluşan hijyen kiti hediye ediyor. Ekipler ayrıca yayımlanan genelgeler doğrultusunda berber ve kuaförlere uyması gereken kuralları da hatırlatıyorlar. Berber ve kuaförler uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başlarken, dezenfeksiyon çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Başkan Demirel'e teşekkür ettiler.

KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Başkan Demirel de hizmet vermeye başlayan tüm esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunurken, "COVİD-19 nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar açıldı. Belediye olarak ilçemizde faaliyet gösteren bütün berber kuaför ve güzellik merkezlerini koronvirüse karşı ilaçlıyoruz. Esnaflarımıza da dezenfektan kiti hediye ediyoruz. Esnaflarımızdan yayımlanan genelgelerde belirlenen şartlara uyarak hemşehrilerimize hizmet vermelerini istiyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu yönüyle denetimlerini sürdürüyor." dedi.