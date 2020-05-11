Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un annesi Leyla Palut, vefat etti. Leyla Palut için Göztepe Kulübü de baş sağlığı mesajı yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz