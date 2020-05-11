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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti.
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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un annesi Leyla Palut, vefat etti. Leyla Palut için Göztepe Kulübü de baş sağlığı mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz."

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