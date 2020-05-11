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Ankara’daki YHT kazası davası ertelendi

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 1’i tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, sanık tren teşkil memurunun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.
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Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya dosyanın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru Osman Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından sanık Yıldırım’a söz verildi.

30 yıl boyunca mesleğini severek ve gururla yaptığını belirten Yıldırım, kazaya neden olan hatasını davanın ilk duruşmasında kabul ettiğini söyledi. Bir hatasından dolayı sanık olarak yargılandığını ifade eden Yıldırım, “Ben 58 yaşındayım. İkametim ailemin yanıdır ve gidecek başka yerim yok. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını veren mahkeme, sanık Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

(İHA)

Bugün 13:02 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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