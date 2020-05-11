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Rusya’da korona virüs vaka sayısında yeni rekor

Rusya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 656 vaka kayıtlara geçti.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya’da bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte 11 bin 656 yeni vakanın görülmesi ile bir günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı. Ülkede toplam vaka sayısının 221 bin 344’e ulaştığı bildirildi.

Ülkede korona virüsten son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 2 bin 9’a ulaştığı açıklandı. Rusya’da salgının merkezi haline gelen Moskova’da ise son 24 saatte 6 bin 169 vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı 115 bin 909’a yükseldi.

Öte yandan Rusya Covid-19 vaka sayısında İngiltere ve İtalya’yı da geride bıraktı. Avrupa’da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı İngiltere’de 219 bin 183, İtalya’da ise 219 bin 70 korona virüs vakası bulunuyor.

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