Türkiye'nin Batısında Hava sıcaklıkları kavuracak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etmiştir.

Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor, bölgenin kuzeyinin ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü bölgenin kuzey kesimlerinde (Çanakkale ve Balıkesir geneli) bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgemize bağlı illerimizde beklenen sıcaklıklar; İzmir’de hava sıcaklığının hafta içi 28-32 C, cuma gününden itibaren ve hafta sonu ise 37 C üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Aydın’da hava sıcaklığının hafta içi 32-35 C, cuma gününden itibaren ve hafta sonu ise 38 C üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Manisa’da, hava sıcaklığının hafta içi 32-34 C, cumadan itibaren ve hafta sonu ise 38 C üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir’de çarşamba günü bir günlük serinleme dışında hafta boyunca artacağı, hafta içi 30-33 C, cuma günü ve hafta sonu ise artışını sürdürerek 37 C ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale’de çarşamba günü bir günlük serinleme dışında hafta boyunca artacağı, hafta içi 28-30C, hafta sonu ise artışını sürdürerek 35 C ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.