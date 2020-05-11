"Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti" denildi.

(İHA)