Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti" denildi.
Bugün 13:32 TSİ- Asayiş
"Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’lerin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz