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Bugün 13:55 TSİ- Ekonomi

Saç kesiminde tek kullanımlık malzemeler fiyat çizelgesine yansıdı

Salgınla mücadelede alınan tedbirler gereği geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler belirli tedbirler almak kaydıyla bugün yeniden mesleklerini icra etmeye başladı. Bu doğrultuda kuaförler her tıraş öncesi ve sonrası malzemelerini dezenfekte etmek zorunda. Ayrıca tıraş sırasında tek kullanımlık havlu ve önlük müşteriyle temas ettirilme mecburiyeti bulunuyor. Hal böyle olunca tek kullanımlık havlu ve önlük fiyat çizelgesine artış olarak yansıdı. Fiyatlarda yüzde 40 oranında bir artış görüldü.
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Salgınla mücadelede alınan tedbirler gereği geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler belirli tedbirler almak kaydıyla bugün yeniden mesleklerini icra etmeye başladı. Bu doğrultuda kuaförler her tıraş öncesi ve sonrası malzemelerini dezenfekte etmek zorunda. Ayrıca tıraş sırasında tek kullanımlık havlu ve önlük müşteriyle temas ettirilme mecburiyeti bulunuyor. Hal böyle olunca tek kullanımlık havlu ve önlük fiyat çizelgesine artış olarak yansıdı. Fiyatlarda yüzde 40 oranında bir artış görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçici bir süreliğine durdurulan kuaförlerin faaliyetleri bugün itibariyle tekrar başladı. Belirli şartlara uymak kaydıyla açılmasına izin verilen kuaförler tek kullanımlık havlu ve önlükler kullanmaya başladı. Bu ürünlerin tek kullanımlık olması ise oluşan maliyet kesim ve işlem fiyatlarına yansıdı. Kuaför hizmetlerinde yüzde 40’a varan fiyat artışı yaşandı. Kuaförler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tek kullanımlık havlu ve önlüklerin yanında sosyal mesafe gibi kurallara uyarak, kullanılan ürünleri her işlem sonrası sterilize ederek kullanıyor. Ayrıca dükkan hijyenine dikkat eden kuaförlerin dükkanları da belediye ekiplerinin yardımıyla ilaçlanıyor.

“HİJYEN KURALLARINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Kuaförü Haydar Dede, tek kullanımlık malzemelerle ve hijyen kurallarına özen göstererek işlerine devam ettiklerini söyleyerek, “Tek kullanımlık havlumuz bulunuyor. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Aynı şekilde müşterilerimiz geldiğinde onlara maske, eldiven veriyoruz. Müşteriyi dezenfektanla karşılıyoruz. Kadın kuaförlerinde ortalama 10-15 lira arasında fiyat artışı oldu. Makaslarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Bu şekilde bir sonraki müşteriye hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜN MALİYETLERİ MÜŞTERİLERİMİZE DE YANSIYOR”

Erkek kuaförü Gökhan Kemaloğlu ise, randevuyla ve kapasitelerinin yarısı kadar müşteri aldıklarını söyleyerek, “Sosyal mesafe açısından birer koltuk boş bırakarak çalışıyoruz. Tıraş işleminden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. Müşterilere girişte dezenfektan veriyoruz. Kesinlikle müşterilere içecek bir şey ikram etmiyoruz. Tek kullanımlık ürünleri kullandığımız için bu durum müşterilerimize de yansıyor. İşlemlere göre ücretler değişebiliyor. Fiyatlarda ortalama yüzde 30-40 artış oldu” diye konuştu.

“KUAFÖRLERİN KIYMETİNİ ŞİMDİ ANLADIK”

Kuaföre kesim ve boya yapmak için geldiğini söyleyen müşteri Nuray Yenider, “Bu koronavirüs yüzünden kuaförler iki aydır kapalıydı. Kadınlar için çok önemli bir durum. Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekledik. Kuaförlerin kıymetini şimdi anladık. Önlemimizi alarak kuaföre geldik” dedi.

“TIRAŞ OLMAYA RANDEVU ALINARAK GELİNMELİ”

Erkek kuaförüne gelen müşteri Doğukan Gökgül de, yaklaşık iki aydır kuaföre gelmediğini söyleyerek, “Bir gün öncesinde telefonla arayarak randevu aldım. Kuaföre randevu aldığım saatte geldiğim zaman girişte dezenfektan, maske ve eldiven verildi. Daha sonra sterilize edilmiş koltuğumda oturup tıraşımı oldum. Saç tıraşı olmaya randevu alınarak gelinmeli” şeklinde konuştu.

(İHA)

Bugün 13:55 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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