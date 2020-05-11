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Bugün 14:50 TSİ- Spor

Voleybol Federasyonu ligleri tescil etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edildiğini açıkladı.
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(İHA)

Bugün 14:50 TSİ İHA İstanbul- Spor

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