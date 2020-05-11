Ankara Beypazarı Çileklerin Meyve Vermesi Bekleniyor

Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde 4000 m2’lik alanda dikimi yapılan çilek fidelerinin haziran ayında meyve vermesi bekleniyor.

Çileklerin Meyve Vermesi Bekleniyor

Tarım alanında yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla örnek bir belediye haline gelen Beypazarı Belediyesi çilek üretimini ilçede yaygınlaştırarak ilçedeki ürün çeşitliliği arttırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda hazırlık ve fide dikim çalışmaları yapılan alanda incelemelerde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Kısa zaman içerisinde meyve vermesini beklediğimiz çilek fideleri ile tarım şehri ilçemizde ürün çeşitliliği artırılarak bu iş ile uğraşan vatandaşlarımızın uygulamalı olarak bilgi edinmesini ve özendirilmesini hedefliyoruz. Buradan alacağımız güzel sonuçlar ile tarım alanındaki verimlik ve üretim konusunda lider olan ilçemiz artık çilek üretiminde de söz sahibi olacaktır’ dedi.