Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:35 TSİ- Spor

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

Galatasaray, korona virüs sürecinde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim, korona virüs sürecinde takımın başında ilk kez yer aldı. Günün ilk antrenmanı saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirilirken her iki çalışmada da futbolcular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de ve saat 18.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.

(İHA)

Bugün 15:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü mask
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü
Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi mask
Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi
TRT’den 19 Mayıs etkinliği mask
TRT’den 19 Mayıs etkinliği
En çok değer kaybeden oyuncu Lionel Messi mask
En çok değer kaybeden oyuncu Lionel Messi
Atletico Madrid, Liverpool’dan Chamberlain için Thomas Partey’i takas etmek istiyor mask
Atletico Madrid, Liverpool’dan Chamberlain için Thomas Partey’i takas etmek istiyor
Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’i ziyaret etti mask
Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’i ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler mask
Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler
Etiler’de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru mask
Etiler’de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru
Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar mask
Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti mask
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen mask
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor mask
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL