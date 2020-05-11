Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:05 TSİ- Spor

Efeler ve Sultanlar Voleybol Ligi’nde ligler tescil edildi, şampiyon ve düşme yok

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin normal sezon sıralamasıyla tescil edildiğini, ligden düşmenin kaldırıldığı ve şampiyon takımın ilan edilmeyeceğini açıkladı. Gelecek sezon iki ligde de 16 takımdan oluşacak ve Avrupa Kupaları’na katılım, liglerin normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecek.
mask

Türkiye Voleybol Federasyonu, korona virüs dolayısıyla ertelenen voleybolun geleceğini belirledi. TVF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı etkisi altına alan küresel korona virüs salgını sürecinde ’önce sağlık’ anlayışı ile hareket ettik. Ülke olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı dünyaya örnek bir mücadele sergiledik. Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi kulüplerimizin fikirlerini aldık. Devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile görüşmeler yaptık. CEV ve FIVB de 2020 yılı yaz dönemindeki tüm organizasyonlarını iptal etti. Tüm bu görüşmeler ve mevcut bilimsel veriler, bugün gerçekleştirdiğimiz TVF Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir. 19 Mart 2020 tarihinde ertelendiği bildirilen liglerle ilgili Yönetim Kurulunca alınan kararlar şöyledir:

- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bu sezona mahsus olmak üzere ligden düşme kaldırılmıştır.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyon takım ilan edilmeyecektir.

- Avrupa Kupaları’na katılım, liglerimizde normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecektir.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu TVF Kadınlar 1. Ligi ve TVF Erkekler 1. Ligi yarı final etabı müsabakaları sonucunda final etabına yükselmeye hak kazanan 4’er takım, 2020-2021 Voleybol Sezonu’nda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecektir.

- 2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi, 16’şar takımla oynanacaktır. Bu 16 takım içinden lige katılmayan takım olması halinde alt liglerden yeni takım üst lige alınmayacaktır.

- 2020/2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin statüsü daha sonra federasyonumuzca açıklanacaktır."

(İHA)

Bugün 16:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü mask
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un acı günü
Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi mask
Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi
TRT’den 19 Mayıs etkinliği mask
TRT’den 19 Mayıs etkinliği
En çok değer kaybeden oyuncu Lionel Messi mask
En çok değer kaybeden oyuncu Lionel Messi
Atletico Madrid, Liverpool’dan Chamberlain için Thomas Partey’i takas etmek istiyor mask
Atletico Madrid, Liverpool’dan Chamberlain için Thomas Partey’i takas etmek istiyor
Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’i ziyaret etti mask
Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz’i ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler mask
Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler
Etiler’de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru mask
Etiler’de ünlülerin gittiği güzellik merkezine kurşun yağmuru
Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar mask
Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti mask
Gençlerbirliği korona virüs testinden geçti
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen mask
Yunusların İstanbul Boğazı’nda görsel şölen
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor mask
O ilde tıraş olanlar isim isim kayıt altına alınıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL