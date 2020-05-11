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Tüm basketbol ligleri sonlandırıldı, şampiyon, düşme ve çıkma yok

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını, şampiyon ilan edilmeyeceğini ve düşme/çıkma işlemlerinin uygulanmayacağını açıkladı. Türkoğlu, erkeklerde 16 takımın 11’i, kadınlarda da 13 takımın 11’inin ligin sonlanmasını istediğini söyledi.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin durumuyla ilgili olarak yaptıkları yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korona virüs sürecinin ister istemez basketbolu etkilediğini belirten Türkoğlu, "Martın ortasında bu zamana kadar hiçbir maçı oynatamamış bir federasyonuz. Ekip olarak yaptığımız çalışmalarda, toplantılarda gerek bu aşamaya kadar FIBA, Sağlık Kurulu, kulüplerimizle, bakanlıklarla yaptığımız istişarelerde, basketbolumuzun geleceği adına karar vermemiz gerektiğine inandık. Bu kapsamda tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır" diye konuştu.

Bu alınan kararın basketbol için en hayırlı kararlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Türkoğlu, "Basketbol olarak biz her zaman ekip olarak önümüzde yılları planlayan bir ekip olmuştuk. Bu süreçte de 1.5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılın kurtarmayı, daha sağlıklı adımlar atmaya karar verdik. Bu kararlarımızı kulüplerimizle istişare ederek birlikte aldığımız karardır. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olur" şeklinde konuştu.

"ERKEKLERDE 13, KADINLARDA 11 TAKIM SONLANMASINI İSTEDİ"

Federasyon olarak her aldıkları kararlarda kulüplerle beraber hareket ettiklerini dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Biz federasyon olarak her aldığımız kararda, kulüplerimizle beraber hareket ettik. 16 takımızın 13’ü liglerin bu şekilde sonlanması ile dönüş yaptı. Kadınlarda 13 takımın 11’i sonlanmasıyla ilgili dönüş yaptı. Bizde bu çerçevede böyle bir karar aldık. Hepimiz önümüzü göremiyorduk. Bu verdiğimiz kararla herkes önünü görme fırsatı buldu. Tüm kulüplerimize bizimle istişare ettiği için teşekkür ederiz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Bugün 16:45 TSİ İHA İstanbul- Spor

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