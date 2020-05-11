Ankara’da ‘ayı saldırısı, bir kadını öldürdü’ iddiası

Alınan bilgiye göre; Kamile Çevik (60), saat 07.00 sıralarında Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Kozalan Mahallesinde ineklerini otlatmak için dışarıya çıktı. İddiaya göre, Çevik, ağaçlık alanda ayı saldırısına uğradı.
Mahalledeki çobanların yaşlı kadını fark etmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çevik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çevik’in cenazesi, Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz