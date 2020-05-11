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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 841 oldu. Bugün toplam 32 bin 722 test yapılırken, bin 114 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 139 bin 771 oldu. Bugünkü 3 bin 089 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 95 bin 780’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 578, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 126 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım” ifadelerine yer verdi.

Bugün 21:22 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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