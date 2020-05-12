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2 aile arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır’da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 ailenin iftar saatinde silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olaylar daha sonra yine mahalleye sıçradı. Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4’ü ağır, biri çocuk, 7 kişi yaralandı.
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Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Hastanede olay devam ederken, ağır yaralılardan İzzet Esmer de hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı saatlerde olay tekrar Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 51. Sokağa taşındı. Burada baskın yapılan ev tarandı. Taranma sonucunda evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4’ü ağır, 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

Bugün 01:25 TSİ İHA Diyarbakir- Asayiş

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