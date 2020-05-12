Mucize Doktor Taner Ölmez’den Canlı Yayında Zeki Müren Şarkısı!

“Uçun, kaçın ve aklınıza ne geliyorsa hiç çekinmeden yazın” Taner Ölmez’den Canlı Yayında Zeki Müren Şarkısı!

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının yedinci konuğu yer aldığı projeler ile beğeni toplayan ve Mucize Doktor dizisi ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Taner Ölmez’di. Oyunculukla, sinemayla, tiyatroyla ve dizi dünyasıyla ilgili oldukça eğlenceli bir sohbetin gerçekleştiği program beğeniyle takip edildi.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen “Senaryo Sohbetleri” dün akşam keyifli bir bölüme sahne oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı programın yedinci bölümünün konuğu “Oyuncu Gözüyle Senaryo” başlığı ile başarılı oyuncu Taner Ölmez’di.

Taner Ölmez programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın senaryo ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları keyifle cevapladı. Taner Ölmez ayrıca TÜRSAK Vakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle kendisine canlı yayına bağlanarak soru sorma hakkı kazanan bir hayranının sorusunu da içtenlikle cevapladı. Hayranının kendisine sorduğu “Hangi kitap uyarlamasında oynamak istersin?” sorusuna “Suç ve Ceza” diye yanıt verirken, “Genç senaryo yazarlarına ne tavsiyede bulunursun?” sorusuna ise “Uçun, kaçın ve aklınıza ne geliyorsa hiç çekinmeden yazın” tavsiyesinde bulundu. Ölmez, canlı yayın sırasında hayranlarını kırmayarak Zeki Müren’in Tel Tel Taradım isimli eserini de söyledi.

“Bir Oyuncu Tiyatro Yapmadan Kendini Geliştiremez”

Ortaokulda sınıfça gittikleri bir tiyatro oyunundaki performansları beğenmeyip “Ben bunun daha iyisini yaparım” diyerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Taner Ölmez, tiyatronun ve tiyatro oyunculuğunun çok önemli ve değerli olduğunu şu cümlerlerle berlitti: “Kendimi tiyatroda çok mutlu hissediyorum. Tiyatronun o kokusu ve içinde bulunduğum ortam beni inanılmaz şekilde etkiliyor. Genellikle oynamak istediğim oyunları kendim seçiyorum. O yüzden mutsuz olma olasılığım da ortadan kalkıyor. Sahnede olduğum an büründüğüm karakteri canlı kanlı ve heyecanlı şekilde yaşıyorum. Bir oyuncu hiçbir şekilde tiyatro yapmadan kendini geliştiremez ve sorgulayamaz. Tiyatro oyuncular için en iyi antrenman sahasıdır ve asıl er meydanı orasıdır”.

“Hiçbir Zaman Benzer Rollerde Yer Almayı Düşünmedim”

Dizi oyunculuğu ile kendisine yöneltilen sorularla oyunculuğa bakış açısını, rolünü seçme nedenlerini ve yer aldığı roldeki performanslarına dair önemli bilgiler paylaşan Taner Ölmez bir rolü kabul etmeden önce oynayacağı rolde bu çocuğun hangi özellikleri var diye onu merak ederek rolün içine girdiğini vurguladı. “Oynadığım karakterler gerçekte de var ve onları anlatmam lazım. Karşımdaki de anlayınca çok mutlu oluyorum” diyen Ölmez, şu ana dek birbirinden farklı rollerde yer almasının nedenini de şöyle açıkladı: “Medcezir'den sonra benzer rol teklifleri geldi bana ama ben hiçbirini kabul etmedim. Bir oyuncuya benzer rollerin gelmesi durumunda esasında yapımcıların ve menajerlerin suçu var. Bir oyuncu o rolde başarılı olunca benzer rolleri vermek istiyorlar fakat ben buna direniyorum ve elimden geldiğince farklı projelerde yer almak istiyorum”.

“Rolümde Başarılı Olabilmek İçin Otizmli Çocuklarla Bol Bol Vakit Geçirdim”

Mucize Doktor dizisinde başarıyla oynadığı Ali Vefa karakteri ile gönüllerde taht kuran Ölmez, dizide işlenen konuya, oynadığı karaktere ve karakterini nasıl daha iyi yansıtabileceğine dair uyguladığı teknikleri programda hayranlarına anlattı. Mucize Doktor’un senaryosu eline geldiğinde böyle bir konunun işleneceğinden dolayı çok sevindiğini belirten Ölmez daha sonra yaşadıklarını şu ifadelerle açıkladı: “Senaryoyu ilk okuduğumda Ali Vefa’nın tam canlandıracağım bir karakter olduğunu o an anladım. O rolü alamamış olsam bile role uygun oyuncu arkadaşımı bulduklarında onun role çalışma sürecinde kesinlikle yönetmen ve senaristle çalışmaması uyarısını ileterek ona otizmle ilgilenen kim varsa onunla çalışmasını istediğimi söyledim. Rolü aldığımda ise dünyalar benim oldu ve rolümün hakkını verebilmek için dizinin başlamasına çok uzun bir süre varken karakterime odaklanıp çalışmaya başladım. Bu süreçte otizmli çocuklarla çalıştım ve onlarla bol bol vakit geçirdim, aileleri ile buluştum onların yaşadıklarını dinledim”. Rolünü layıkıyla bürünüp yapmak istediği şeyi birilerine göstermesi gerektiği için bir oyuncu koçu tuttuğunu söyleyen Taner Ölmez, çalışma sürecinin sonunda da oyuncu koçum bu işin olduğunu söyledi ve kendisini o zaman rolüne hazır hissettiğini belirtti.

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak “Senaryo Sohbetleri”nde 13 Mayıs Çarşamba günü Ozan Akbaba, 16 Mayıs Cumartesi günü Özge Özberk, 20 Mayıs Çarşamba akşamı Murat Dalkılıç ve ilerleyen haftalarda da Damla Sönmez, Uğur İçbak, Birol Güven ve daha birçok isim konuk olarak katılacaklar. Yayınlar TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilecek.