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Ankara Sincan Pazarında Giyim, Oyuncak ve Nalburiye Satışları Başlandı

Ankara Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına başlanmasıyla denetimlerini sıkılaştırdı. K
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SİNCAN PAZARLARINDA GİYİM, OYUNCAK, ÇİÇEK, FİDE, ZÜCCACİYE, NALBURİYE SATIŞLARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, mahalle ve semt pazarlarındaki giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. Sincan Pazar yerlerinde de söz konusu ürünlerin satışına başlandı.

KURALLAR SÖZ KONUSU MALZEMELERİN SATIŞI İÇİN DE GEÇERLİ

Mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Ancak koronavirüse karşı tedbir elden bırakılmayacak. Pazar esnafı için daha önce getirilen her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olması ile tezgah başında duran kişinin eldiven ve maske kullanması şartları bu malzemelerin satışı için de geçerli olacak.

SİNCAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına başlanmasıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için zabıta ekipleri pazar denetimlerine devam edecek.

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