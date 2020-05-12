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Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Mayıs 2020

Dolar 7,0580 liradan, euro ise 7,6320 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 7,0560 liradan alınan dolar, 7,0580 liradan, 7,63 alınan euro ise 7,6320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,07 liradan, euro ise 7,66 liradan satılmıştı.

Bugün 09:45 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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