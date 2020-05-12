İstanbul Kapalıçarışı’da 7,0560 liradan alınan dolar, 7,0580 liradan, 7,63 alınan euro ise 7,6320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,07 liradan, euro ise 7,66 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları - 12 Mayıs 2020
Dolar 7,0580 liradan, euro ise 7,6320 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz