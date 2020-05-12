Dikkat! Sokağa çıkma keyfi kabusa dönüşmesin!

Çin'den başlayarak kısa sürede dünyaya yayılan ve iki aydır da ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) çocuklarımızın yaşantısında da çok önemli değişikliklere yol açtı.

Yüksek bulaş riskine karşı okullar tatil edildi, çocuklar uzaktan eğitimle tanıştı. Dahası, bir ayı aşkın süredir de 20 yaş altı çocuklar sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde. Şimdi ‘yeni normal’ kapsamında; 0-14 yaş grubu çocuklar 13 Mayıs Çarşamba 11:00-15:00 arası sokağa çıkma izni yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Peki, çocuklara park ve bahçelerle buluşacakları bu ilk günde ‘henüz ciddi risk oluşturmaya devam eden koronavirüs tehlikesi’ nasıl anlatılmalı?

Park ve bahçelerde hem çocukların hem de onlar aracılığıyla bulaş riski taşıyan yetişkinlerin güvenliğinin sağlanması için nasıl yaklaşılmalı?

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Uzun bir karantina sürecinden sonra çocuklarımızın dışa çıkarken kendileri ve arkadaşlarının, ebeveynlerinin sağlıklarını korumalarında anne babalara önemli görevler düşüyor” diyor.

Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sokağa çıkma keyfinin kabusa dönüşmemesi için alınması gereken önlemleri anlattı; anne babalara çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Çocuğunuzun yaşını ve gelişim düzeyini dikkate alın

Çocuğunuzun sokağa çıkma sürecini planlarken yaş ve gelişim düzeyini dikkate alın. Küçük yaştaki çocuklar tek başlarına veya ebeveynleri ile dışarıda zaman geçirmekten hoşlanabilir. Ancak okul öncesi yaşlardaki çocuklar için yaşıtları ile oynamanın önemi artacaktır. Her yaştan çocuk için dışarıda giyilecek kıyafetleri, bu kıyafetlerin evde çıkarılacağı ve dezenfekte edileceği yerleri, dışarıda oynayacağı oyuncakları ve bu oyuncakların nasıl temizleneceğini, hangi yüzeylere dokunup hangilerine dokunamayacağını önceden belirleyin. Çocuğunuzun ev dışında mutlaka maske takmasını sağlayın.

Hava alma zamanı öncesi hijyenle ilgili temel bilgilendirmeleri tekrarlayın

Çocuklarınıza yaşları ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde koronavirüs enfeksiyonuna karşı korunma önlemleri hakkında bilgi verin. Bilgi verirken yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir dil kullanın, tepkilerini ve kaygı düzeylerini değerlendirin. Ellerini evin dışında ağızları ve burunlarına götürmemelerini, arkadaşları ile oynarken, selamlaşırken veya konuşurken sosyal mesafeye dikkat etmelerini, öksürür/ hapşırırken ağızlarını kapatmalarını, yiyecek/ içeceklerini paylaşmalarının uygun olmadığını vurgulayın.

Sosyal mesafeye kuralına uygun olarak yapılabilecek etkinlikleri planlayın

İlkokul çağı ve okul öncesi çocuklar için saklambaç, bisiklet veya kaykay kullanmak, bir topla paslaşmak hem eğlenceli olabilir hem de sosyal mesafe kuralına uymalarını kolaylaştırabilir. Çocukların birbirlerine veya farklı yüzeylere dokunmalarını gerektirecek ve sosyal mesafe kuralına uymalarını zorlaştıracak basketbol, futbol gibi etkinliklerden kaçının.

Bilgilendirmeleri takip edin

Yetkililerin ev dışındaki alanlarda yapılabilecek etkinlikler ve uyulması gereken şartlarla ilgili bilgilendirmelerine sıkı sıkıya uymaya özen gösterin ve çocuğunuzla dışarıda geçireceğiniz zamanı bu bilgilendirmelere uygun olacak şekilde planlayın.

Gerekli malzemeleri önceden düzenleyin

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Çocukların ev dışında yapmak istedikleri hakkında fikirleri kolayca değişebilir ve yanlarında getirdikleri oyuncaklardan sıkılabilirler. Bu duruma karşı önceden planlama yapın. Resim defteri, boyalar vb. malzemeleri yanınızda bulundurmanız çocuğunuzun sıkılmasını önleyebilir” diyor.