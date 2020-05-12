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Yenimahalle Belediyesi yıldızları halkla buluşturuyor

Yenimahalle Belediyesi, Koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan Yenimahallelileri yalnız bırakmıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, Koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan Yenimahallelileri yalnız bırakmıyor. Sosyal medya üzerinden canlı mini konserler düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, birbirinden değerli santçıları ilçe sakinlerinin evlerine konuk ediyor.

Canlı konserlere 22 Mart’ta Türk Halk Müziğinin değerli ismi Erdal Erzincan ile star veren Yenimahalle’de bugüne kadar 11 adet mini konser düzenlendi. Yenimahalle Belediyesi, İnstagram hesbından yapılan canlı yayınlarda Erzincan’ın yanı sıra Onur Akın, Selçuk Balcı, Sevcan Orhan, Hüseyin Turan, Özlem Özdil, Koray Avcı, Ender Balkır, Sabahat Akkiraz, Bülent Serttaş ve Zülfi Livaneli gibi birbirinden değerli sanatçılar Yenimahallelilere keyifli saatler yaşattı.

170 bin ilçe sakini şarkı ve türkülere eşlik etti

İlçe sakinlerinin hayatlarına renk katmak ve biraz olsun yüzlerde tebessüm olabilmek adına düzenlenen konserlerle 170 bin kişiye ulaşıldığını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Süreç bitene kadar gerek konserle gerek söyleşiler gerek spor etkinlikleri ile ilçe sakinlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yaşar, “Tüm yurttaşlarımızın evlerinde çok sıkıldığını biliyorum. Bu nedenle onların hem beden hem de ruh sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünler geride kaldığında yapamadıklarımızı hep birlikte daha büyük çoşkuyla yapacağız. O zamana kadar tüm yurttaşlarımızdan tedbirli olmalarını ve kararlara uymalarını rica ediyorum.” diye konuştu.
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Bugün 10:18 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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