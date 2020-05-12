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Keçiören Belediyesi huzurevinde 14 personelin 14 günlük sabit vardiyası sona erdi

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren huzurevinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında uygulanan 14 günlük sabit vardiya sisteminde ilk vardiya değişikliği yapıldı.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren huzurevinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında uygulanan 14 günlük sabit vardiya sisteminde ilk vardiya değişikliği yapıldı. Bu kapsamda 14 gün boyunca huzurevinde ikamet ederek ihtiyaçlarını burada karşılayan 14 personel yerini koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan diğer 14 personele bıraktı.

TESTİ NEGATİF ÇIKAN 14 YENİ PERSONEL 14 GÜN HUZUREVİNDE

Keçiören Tepebaşı’nda faaliyet gösteren huzurevinde 24 saat esasına göre mesai yapan 14 personelin 14 günlük sabit vardiyası sona erdi. Bu kapsamda 14 gün boyunca sabit vardiya sistemine göre hizmet vermeleri için görevlendirilen diğer 14 personel ise Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi işbirliğinde Kovid-19 testinden geçirildi. Testi negatif çıkan 14 yeni personel huzurevinde mesaiye başlarken, 14 gün boyunca huzurevinde ikamet ederek ihtiyaçlarını burada karşılayacaklar.

“KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALDIK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen özel-resmî tüm huzurevlerinde 14 günlük sabit vardiya sistemi uygulamasını ilk günden itibaren hayata geçirdiklerini, bu kapsamda belediye bünyesindeki huzurevinde koruyucu ve önleyici her türlü tedbirleri aldıklarını belirtti.

“ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, YAŞLILARIMIZDA VAKAYA RASTLAMADIK”

Koronavirüs bulaşını azaltmak için alınan önlemlerin eksiksiz uygulandığını kaydeden Başkan Turgut Altınok, huzurevindeki 78 yaşlıya Kovid-19 testi yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını da ifade etti. 

Altınok, Kovid-19 salgını sonrası huzurevinde alınan önlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Salgın başlar başlamaz zatürre aşısı yapılan ve muayene edilen yaşlılarımızı kalabalık ortamdan korumak için de buradaki tüm etkinliklerimizi iptal ettik. Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemi yerine, yiyeceklerin odalara götürülmesi yöntemini uygulamaya koyduk. Yemeğini yemekhanede yemek isteyen yaşlılarımız da kontrollü bir şekilde ayrı masalarda tek tek oturarak yemeklerini yiyebiliyorlar. Aynı zamanda açık büfe kurarak ara öğünlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağladık. Bu anlamda Rabbimin bize emaneti olan yaşlılarımıza en iyi yaşam standardını sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”
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Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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