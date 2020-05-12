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Spor salonlarında sosyal mesafe ve korona virüs önlemleri tanıtıldı

Türkiye Salon Sporları Platformu Başkanı Nihat Güler, spor salonlarında sosyal mesafe ve korona virüs önlemleriyle ilgili bilgi verdi. Güler, Türkiye’de en güvenilir sektör fitness olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.
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Türkiye Salon Sporları Platformu, 16 Mart tarihinde korona virüs salgının yayılmaması tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen 20 bin spor salonu salgın sürecinden normalleşinceye kadar spor salonlarında uygulanacak kurallar ve tedbirleri uygulayarak açıkladı.

Alınan önlemlerde, temassız ateş ölçer ile salona giren her üye ve ziyaretçilerin ateşi ölçülecek, ateş ölçer takip formu ile bu bilgiler kayıt altına alınacak. Salona girişte el dezenfektanı kullanılacak. Üyelere ve ziyaretçilere taahhütname doldurtulacak. Hijyenik paspas ile ayakkabılar dezenfekte edildikten sonra temassız kart turnike sistemi ile kişiler içeri alınacak ve her salonun metrekaresine göre ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde üyelerin spor salonunu kullanmaları sağlanacak.

Türkiye Salon Sporları Platformu Başkanı Nihat Güler de bu konular hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 20 bin üzerinde spor salonu bulunduğunu belirten Güler, "2 aydır kapalıyız ve bu süre içerisinde kiralar birikti. Devletin pek çok kurumlarına desteklenmeyle ilgili raporlar gönderdik. Raporlara cevap verilmesini bekliyoruz. Tedbirlerimizi açıkladım. Türkiye’de en güvenilir sektörün fitness sektörü olduğunu ve bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini, hatta 65 yaş üstü kişilerin buralara yönlenmesini iddia ediyorum. Hem bağışıklık sistemi artacak hem de kasları gelişecektir. 65 yaş üstü büyüklerimize hizmet vermek istiyoruz. Sokakta gezmelerindense kendilerine daha faydalı şeyler yapabilirler. Kontrollü girişimiz var, üyeleri takip sistemimiz var, sosyal mesafeyi koruma sistemimiz var ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili topluma katkımız var. 20 bin esnaf mağdur durumdayız. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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